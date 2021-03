Los requisitos de identificación buscan frenar el turismo de vacunas, pero pueden excluir a residentes vulnerables

BuzzFeed News; Getty Images

Para leer esta historia en inglés, haz clic aquí. Miguel es un trabajador de la construcción indocumentado que vive a las afueras de Miami, y que a diario lucha por demostrar su propia existencia. La policía lo acosa, le exige un documento de identidad con el que no cuenta. Sin dicho documento, no puede abrir una cuenta de banco ni solicitar un medicamento con receta en la farmacia. Y ahora también significa que no se puede vacunar contra el coronavirus. Luego de que los titulares de prensa denunciaran que un puñado de foráneos habían viajado a Florida para vacunarse, el estado declaró en enero que pondría fin al “turismo de vacunas”. Para recibir la inyección, los habitantes tendrían que presentar documentos que acreditaran su residencia en ese estado. Solicitar una identificación oficial serviría para que las escasas dosis se distribuyeran entre aquellas personas que más las necesitan, de acuerdo con funcionarios y proveedores de gobierno, y sirve también para reducir las disparidades raciales y de ingresos en una campaña de vacunación que, hasta ahora, ha beneficiado de forma desproporcionada a personas ricas y blancas. A veces, sin embargo, estas reglas terminan excluyendo justo a aquellas personas que se busca proteger. Miguel, de 68 años, pidió que se omitiera su apellido por temor exponer su estatus migratorio; lleva viviendo en Florida más de 30 años, cuando llegó de Colombia, pero, dado que no tiene documentos, declaró a Buzzfeed que lo han rechazado dos veces de un centro de vacunación, a pesar de estar dentro del rango de edad para la vacuna. Miguel es una de las personas elegibles para la vacuna a quienes se les ha negado el servicio, pues los centros de vacunación han determinado que no han sido capaces de demostrar su identidad o residencia en el estado. En algunos casos, según halló Buzzfeed News, se rechaza a personas elegibles incluso cuando presentan documentos que se adecuan a los requerimientos del centro de vacunación, lo que pone de manifiesto un rompecabezas de políticas inconsistentes y a veces arbitrarias en los centros. Si bien las autoridades impusieron requisitos de identificación con el propósito expreso de hacer una distribución más equitativa de las vacunas, al mismo tiempo crearon barreras para muchas poblaciones de alto riesgo, incluyendo migrantes indocumentados, adultos mayores que no conducen automóviles, y personas en situación de calle. En respuesta a los incidentes aquí descritos, las autoridades sanitarias de los condados de Walgreens, Albertsons y Los Ángeles aseguraron estar revisando sus políticas de vacunación para asegurarse de que no se rechace a personas elegibles. “Se pide un documento de identificación para recibir una vacuna porque se asume que todo mundo tiene uno”, dijo Kat Calvin, fundador de Spread the Vote, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a las personas a obtener identificaciones oficiales con fotografía y lograr que puedan votar. Hasta un 11% de las personas adultas en los Estados Unidos (o más de 21 millones de personas en edad de votar) carecen de dicha identificación, según un informe del 2006 del Brennan Center for Justice. La encuesta encontró que los adultos mayores, las personas racializadas y las personas de bajos recursos son las más propensas a no tenerla. “Tenemos una enorme crisis de identificación en este país, que lo afecta todo”, añadió Calvin. Si tú o alguna persona que conoces ha tenido problemas para recibir la vacuna, escribe a stephanie.lee@buzzfeed.com o a stephanie.baer@buzzfeed.com, o contáctanos vía uno de nuestros canales seguros. Conforme hay cada vez más gente elegible para la vacunación, las autoridades sanitarias están lidiando con la forma de evitar que haya quien se salte la fila y, al mismo tiempo, de proporcionar vacunas a quienes tienen mayor riesgo de sufrir síntomas graves, un dilema complicado para el fragmentado sistema de salud del país. Aquellos con el tiempo y los recursos para insistir en que se les provea la vacunación logran proteegerse contra el mortal virus. El resto está en peligro de que se le deje a su suerte.

Nurphoto / Getty Images Un letrero dirige a los conductores al centro de vacunación en automóvil en Orlando, el 26 de enero de 2021.

Cortesía de Lina Montoya Laura Zambrano Duran muestra sus documentos.

En High Point, Carolina del Norte, Laura Zambrano Durán, de 85 años, no pudo obtener la vacuna en su farmacia Walgreens local porque un empleado le dijo que necesitaba una identificación del estado, a pesar de que Carolina del Norte aún no había endurecido sus lineamientos de residencia. En octubre de 2019, viajó de Colombia a los Estados Unidos para una visita familiar de seis meses, que tuvo que extender de forma indefinida cuando golpeó la pandemia. Al hacer cita en un hospital, descubrió que su pasaporte colombiano era suficiente para comprobar que cumplía el requisito de edad. Phil Caruso, vocero de Walgreens, dijo que las sucursales de la compañía exigen una identificación para confirmar que la persona es elegible para la vacunación y que, a menos de que la autoridad local lo solicite de forma explícita, no puede negársele a personas que carezcan de ella. Sobre el caso de Duran, dijo: “Estamos revisando nuestros procesos con la sucursal, para evitar que esto se repita”.

Rene Trujillo estaba emocionado de celebrar el cumpleaños 88 de su madre con el regalo perfecto: la vacuna. Por ello, el mes pasado Trujillo y su esposa, radicados en Seattle, le agendaron una cita en línea en la farmacia Vons cerca de su casa en Bakersfield, California. El sitio de registro de la farmacia no tenía muchas instrucciones, e indicaba simplemente que debía presentarse con “una identificación con fotografía que acredite la edad requerida”. La madre de Trujillo, ciudadana estadounidense, lleva viviendo en California más de una docena de años pero no tiene licencia de conducir, así que, para mayor certeza, se presentó con un montón de documentos: una identificación de Florida, donde había vivido antes, su pasaporte, y sus tarjetas de seguridad social y Medicare. (Nota aclaratoria: Trujillo es pariente de una de las autoras de esta historia.) Al llegar, un empleado de Vons le indicó que necesitaba una identificación del estado de California, se negó a ver sus otros documentos, y finalmente la rechazó, según cuenta Trujillo. “Lleva 55 años en este país, 50 siendo ciudadana, y se pregunta, si a ella la tratan así, cómo tratarán a otras personas”, dice Trujillo de su madre, quien se negó a una entrevista. “No quiere arriesgarse otra vez a pasar por este proceso de posible humillación”. Andrew Whelan, vocero de Albertsons, compañía de la que Vons es parte, dijo que la práctica de la empresa es aceptar documentos que acrediten la elegibilidad de la persona según los lineamientos de las autoridades sanitarias locales, y que el “incidente, tal como se describe, no refleja la forma en que esperamos que se apliquen nuestras políticas”. Aseguró que la compañía se puso en contacto con farmacias en el área de Bakersfield para asegurarse de que conocen dichas políticas. Incluso en un estado con un sistema de vacunación “basado en la elegibilidad sin considerar estatus migratorio o residencia”, los californianos se han enfrentado con obstáculos inesperados en centros de vacunación locales. En el condado de Sacramento, Emily Jones, de 33 años, cuidadora de su hermano, se presentó a la cita en una sucursal de Safeway en Elk Grove con tres cartas de aprobación: de su autoridad sanitaria local, de la agencia de cuidados en la que trabaja su familia, y de su madre, quien técnicamente es también su empleadora. Aunque el sitio web de la farmacia enlistaba dichas cartas como prueba de elegibilidad, a decir de Jones, el empleado del centro de vacunación se negó a aceptar otra cosa que no fuera un formulario W-2 o un recibo de ingresos, ninguno de los cuales tenía ella, dado que su madre le paga con cheque personal. Perpleja, Jones intentó con otra sucursal de Safeway en el mismo condado. Salió con la primera dosis en menos de una hora. Whelan, el vocero de Albertsons (que también es dueña de Safeway), dijo que la compañía estaba cubriendo también el área de Sacramento para asegurarse de que las farmacias están siguiendo los lineamientos locales. En el condado de Los Ángeles, Bri, quien pidió mantener su apellido oculto para proteger su privacidad, tuvo que confrontar al personal de un centro de vacunación dependiente del condado para que le dieran la vacuna de Pfizer a su padre. Como había perdido su licencia de conducir, el padre de Bri, un mexicano-estadounidense de 65 años que vive en un hogar multigeneracional, llevó a su primera cita su tarjeta de Medicare y una factura, ambos papeles que figuran en la lista de documentos aceptados en el condado. (A partir de entonces, el condado actualizó sus reglas y ahora exige que los mayores de 65 presenten una identificación con fotografía.) No obstante, tanto una enfermera como un supervisor y hasta el director del centro se negaron inicialmente a darle la dosis porque no tenía una identificación con fotografía. “Yo le insistía [al supervisor]: ‘enséñame dónde dice que tengo que presentar eso’”, Bri declaró para BuzzFeed News. El director del centro accedió finalmente, pero, tres semanas después, cuando su padre volvió por la segunda dosis, el personal de nuevo trató de negársela, a pesar de que contaba con la tarjeta de registro de vacunación y una identificación con fotografía de un empleo anterior, dos documentos que el condado requiere para la segunda cita. Esta vez, los empleados del centro argumentaron, según palabras de Bri, que necesitaba una identificación oficial con fecha de nacimiento. En respuesta al cuestionamiento de parte de BuzzFeed News, la instancia de salud pública del condado confirmó que las identificaciones solo necesitan tener el nombre y la fotografía de la persona. Aseguró también que para la segunda dosis es necesaria una identificación con fotografía porque algunas personas no elegibles han tratado de burlar al sistema con tarjetas de registro fraudulentas o falsificadas. Las autoridades sanitarias del condado no llevan registro de cuántas personas se rechaza, pero afirman que aquellas que eran elegibles y tenían una cita, como el padre de Bri, representan “un número relativamente pequeño” de gente a la que se le niega la dosis, y que el personal “pudo haberse confundido”. La instancia declaró que daría seguimiento al personal “para asegurarnos de que entiendan en qué momento es necesaria una fotografía y en cuál no se requiere”. Bri afirmó: “yo comprendo que les preocupe que alguien trate de obtener algo que no le corresponde, pero en algún punto de todas formas nos van a vacunar a todos, así que para qué hacerle pasar un mal rato a la gente grande”.

Frederic J. Brown / Getty Images Centro de vacunación COVID-19 en Los Ángeles.