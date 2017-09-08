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Celebrities Re-Created 1940s Hollywood Glamour Shots And They're Gorgeous

Arts & Entertainment / tiff

Celebrities Re-Created 1940s Hollywood Glamour Shots And They're Gorgeous

Idris Elba, Brie Larson, George Clooney, and more stars went retro at BuzzFeed and Getty Images' photo studio at the Toronto International Film Festival.

By Laura Geiser and Jaimie Etkin

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Reporting From

Toronto

Headshot of Laura Geiser

Laura Geiser

BuzzFeed News Photo Editor

Headshot of Jaimie Etkin

Jaimie Etkin

BuzzFeed Staff

Map of Toronto

Reporting From

Toronto

Posted on September 8, 2017, at 7:53 p.m. ET

Javier Bardem

Star of Loving Pablo and Mother!.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Loving Pablo and Mother!.

Alicia Vikander

Star of Euphoria and Submergence.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Euphoria and Submergence.

Jim Carrey

Star of Jim &amp; Andy: The Great Beyond.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Jim & Andy: The Great Beyond.

Jamie Bell

Star of Film Stars Don&#x27;t Die in Liverpool.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Film Stars Don't Die in Liverpool.

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Dee Rees

Director of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director of Mudbound.

Carey Mulligan

Star of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mudbound.

Jason Mitchell

Star of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mudbound.

Garrett Hedlund

Star of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mudbound.

ADVERTISEMENT

Rob Morgan

Star of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mudbound.

Jason Clarke

Star of Mudbound.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mudbound.

Octavia Spencer

Star of The Shape of Water.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Shape of Water.

Michael Shannon

Star of The Shape of Water.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Shape of Water.

ADVERTISEMENT

Sally Hawkins

Star of The Shape of Water.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Shape of Water.

Richard Jenkins

Star of The Shape of Water.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Shape of Water.

Guillermo del Toro

Director of The Shape of Water.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director of The Shape of Water.

Cedric the Entertainer

Star of First Reformed.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of First Reformed.

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Rachael Weisz

Star of Disobedience.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Disobedience.

Simon Baker

Director of Breath.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director of Breath.


Brie Larson

Director and star of Unicorn Store.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director and star of Unicorn Store.

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Sam Rockwell

Star of Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, and Woman Walks Ahead.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, and Woman Walks Ahead.


Jessica Chastain

Star of Woman Walks Ahead and Molly&#x27;s Game.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Woman Walks Ahead and Molly's Game.

Idris Elba

Star of The Mountain Between Us and Molly&#x27;s Game.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Mountain Between Us and Molly's Game.

ADVERTISEMENT

Beau Bridges

Star of The Mountain Between Us.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Mountain Between Us.

Evan Rachel Wood

Star of A Worthy Companion.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of A Worthy Companion.

Ellen Page

Star of The Cured and My Days of Mercy.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Cured and My Days of Mercy.

Kate Mara

Star of My Days of Mercy and Chappaquiddick.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of My Days of Mercy and Chappaquiddick.

ADVERTISEMENT

Ed Helms

Star of Chappaquiddick.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Chappaquiddick.

Jim Gaffigan

Star of Chappaquiddick.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Chappaquiddick.


Tony Goldwyn

Star of Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.

ADVERTISEMENT

Josh Lucas

Star of Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House.

Selma Blair

Star of Mom &amp; Dad.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mom & Dad.

Nicolas Cage

Star of Mom &amp; Dad.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mom & Dad.

James Franco

Director, coproducer, and star of The Disaster Artist.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director, coproducer, and star of The Disaster Artist.

ADVERTISEMENT

Ari Graynor

Star of The Disaster Artist.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Disaster Artist.

Dave Franco

Star of The Disaster Artist.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Disaster Artist.

Alison Brie

Star of The Disaster Artist.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Disaster Artist.


ADVERTISEMENT

Elisabeth Moss

Star of The Square.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Square.

Emma Roberts

Star of Who We Are Now.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Who We Are Now.

Zachary Quinto

Star of Who We Are Now.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Who We Are Now.

Julianne Nicholson

Star of Who We Are Now.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Who We Are Now.

ADVERTISEMENT

Dianna Agron

Star of Novitiate.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Novitiate.

Margaret Qualley

Star of Novitiate.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Novitiate.

Willem Dafoe

Star of The Florida Project.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Florida Project.

Ruth Wilson

Star of Dark River.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Dark River.

ADVERTISEMENT

Natalie Morales

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Alan Cumming

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Sarah Silverman

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Elisabeth Shue

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

ADVERTISEMENT

Bill Pullman

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Andrea Riseborough

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Jessica McNamee

Star of Battle of the Sexes.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Battle of the Sexes.

Eddie Izzard

Star of Victoria &amp; Abdul.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Victoria & Abdul.

ADVERTISEMENT

Ali Fazal

Star of Victoria &amp; Abdul.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Victoria & Abdul.


Judy Greer

Star of Public Schooled.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Public Schooled.

Alexander Payne

Director of Downsizing.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director of Downsizing.

ADVERTISEMENT

Imogen Poots

Star of I Kill Giants.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of I Kill Giants.

Ron Perlman

Star of Sergio &amp; Sergei.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Sergio & Sergei.

George Clooney

Director and cowriter of Suburbicon.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director and cowriter of Suburbicon.

Elle Fanning

Star of Mary Shelley.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mary Shelley.

ADVERTISEMENT

Douglas Booth

Star of Mary Shelley.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mary Shelley.

Bel Powley

Star of Mary Shelley.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Mary Shelley.

Jenna Fischer

Star of Brad&#x27;s Status.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Brad's Status.

Laurie Metcalf

Star of Lady Bird.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Lady Bird.

ADVERTISEMENT

Edie Falco

Star of Outside In.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Outside In.

Jay Duplass

Star of Outside In.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Outside In.

Kaitlyn Dever

Star of Outside In.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Outside In.

Lynn Shelton

Director of Outside In.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director of Outside In.

ADVERTISEMENT

Ed Harris

Star of Kodachrome and Mother!
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Kodachrome and Mother!

Ellen Wong

Star of Glow.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Glow.

Charlie Hunnam

Star of Papillon.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Papillon.

Margot Robbie

Star of I, Tonya.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of I, Tonya.

ADVERTISEMENT

Allison Janney

Star of I, Tonya.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of I, Tonya.

Sebastian Stan

Star of I, Tonya.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of I, Tonya.

Joseph Kahn

Director and cowriter of Bodied.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Director and cowriter of Bodied.

Charlamagne tha God

Star of Bodied.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Bodied.

ADVERTISEMENT

Priyanka Chopra

Producer of Pahuna: The Little Visitors.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Producer of Pahuna: The Little Visitors.

André Leon Talley

Subject of The Gospel According to André.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Subject of The Gospel According to André.

Anna Friel

Star of The Girlfriend Experience Season 2.
Maarten de Boer for BuzzFeed News

Star of The Girlfriend Experience Season 2.

Carmen Ejogo

Star of The Girlfriend Experience Season 2.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Girlfriend Experience Season 2.

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Louisa Krause

Star of The Girlfriend Experience Season 2.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of The Girlfriend Experience Season 2.

Amy Seimetz

Writer, director, and executive producer of The Girlfriend Experience.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Writer, director, and executive producer of The Girlfriend Experience.

Armie Hammer

Star of Call Me by Your Name.
Maarten de Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Call Me by Your Name.

Timothée Chalamet

Star of Call Me by Your Name.
Maarten De Boer / BuzzFeed News / Getty Images

Star of Call Me by Your Name.


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