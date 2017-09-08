Celebrities Re-Created 1940s Hollywood Glamour Shots And They're Gorgeous
Idris Elba, Brie Larson, George Clooney, and more stars went retro at BuzzFeed and Getty Images' photo studio at the Toronto International Film Festival.
Javier Bardem
Alicia Vikander
Jim Carrey
Jamie Bell
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Dee Rees
Carey Mulligan
Jason Mitchell
Garrett Hedlund
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Rob Morgan
Jason Clarke
Octavia Spencer
Michael Shannon
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Sally Hawkins
Richard Jenkins
Guillermo del Toro
Cedric the Entertainer
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Rachael Weisz
Simon Baker
Brie Larson
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Sam Rockwell
Jessica Chastain
Idris Elba
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Beau Bridges
Evan Rachel Wood
Ellen Page
Kate Mara
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Ed Helms
Jim Gaffigan
Tony Goldwyn
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Josh Lucas
Selma Blair
Nicolas Cage
James Franco
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Ari Graynor
Dave Franco
Alison Brie
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Elisabeth Moss
Emma Roberts
Zachary Quinto
Julianne Nicholson
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Dianna Agron
Margaret Qualley
Willem Dafoe
Ruth Wilson
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Natalie Morales
Alan Cumming
Sarah Silverman
Elisabeth Shue
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Bill Pullman
Andrea Riseborough
Jessica McNamee
Eddie Izzard
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Ali Fazal
Judy Greer
Alexander Payne
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Imogen Poots
Ron Perlman
George Clooney
Elle Fanning
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Douglas Booth
Bel Powley
Jenna Fischer
Laurie Metcalf
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Edie Falco
Jay Duplass
Kaitlyn Dever
Lynn Shelton
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Ed Harris
Ellen Wong
Charlie Hunnam
Margot Robbie
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Allison Janney
Sebastian Stan
Joseph Kahn
Charlamagne tha God
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Priyanka Chopra
André Leon Talley
Anna Friel
Carmen Ejogo
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Louisa Krause
Amy Seimetz
Armie Hammer
Timothée Chalamet
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Laura is a senior photo editor for BuzzFeed News and is based in Los Angeles.
Contact Laura Geiser at laura.geiser@buzzfeed.com.
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Jaimie Etkin is the entertainment editor for BuzzFeed News and is based in New York.
Contact Jaimie Etkin at jaimie.etkin@buzzfeed.com.