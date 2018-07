On peut enfin envoyer des photos de notre téléphone sur Snapchat

Vous avez toujours la possibilité de sauvegarder vos snaps et vos stories dans vos photos, mais les nouveaux outils de «Memories» vous permettront de revenir sur vos anciens snaps pour les éditer et les ré-envoyer. Vous aurez même la possibilité de combiner ces snaps avec des photos et des vidéos dans le dossier photo de votre téléphone (pensez à tous les #TBT qu'on va pouvoir faire!). Cette mise à jour va changer la nature de Snapchat, qui sera moins spontané et moins dans l'instant, et deviendra plus maîtrisé et peut-être un peu plus... vieillot. C'est une transition importante pour l'appli, nous y viendrons. Mais tout d'abord, voici comment fonctionne «Memories»:





Cela peut vous sembler une mise à jour mineure, mais «Memories» risque de vraiment changer Snapchat. Voilà ce qui va probablement se passer:

Snapchat va être encore plus addictif

Les photos sur Snapchat vont être régulièrement réutilisées. Chaque jour, vous voyez probablement des snaps sur Facebook, Instagram et Twitter. Les gens partagent leurs snaps sur d'autres réseaux sociaux car ils ne veulent pas être limités à un seul réseau. Mais ils les enregistrent sur d'autres plateformes parce que sauvegarder un snap sur leur téléphone, c'est comme le lancer dans un puits sans fond. Sur Instagram, par contre, ils deviennent permanents et avec un semblant d'organisation. En créant «Memories», Snapchat a construit sa propre structure pour conserver ces vieux snaps. Que ce soit ou non l'intention de l'entreprise, «Memories» va permettre aux utilisateurs de Snapchat de faire avec leurs snaps ce qu'ils font avec leurs autres documents, par exemple: sauvegarder, organiser, modifier et re-publier. Voilà ce qu'il va probablement se passer: on passera tous beaucoup plus de temps sur Snapchat, et moins sur d'autres applis.

Snapchat va devenir moins spontané et plus maîtrisé

L'atout principal de Snapchat, c'est d'être spontané, ce qui va probablement diminuer avec cette mise à jour. Avant «Memories», chaque image ou vidéo postée sur Snapchat devait être prise sur le moment même, avec l'appli elle-même. Alors que d'autres réseaux sociaux sont remplis de photos de couchers de soleil parfaits et de vidéos parfaitement éditées, Snapchat était le temple des trucs bizarres, des trucs moches et imparfaits, mais qui sont drôles (le fait que les images disparaissent ensuite était alors un élément clé). Maintenant que les gens vont pouvoir aller chercher dans leur téléphone, créer des stories avec des images prises depuis plusieurs jours, Snapchat va se remplir de contenu contrôlé, maîtrisé, et parfaitement édité. Ce qui changera complètement l'ambiance de l'application.

Snapchat deviendra une plateforme beaucoup plus exigeante.

Sur Facebook, le partage est en déclin. Beaucoup expliquent que lorsque trop de contenu professionnel, adapté précisément pour chaque utilisateur, est posté sur un réseau social, cela fait peur aux internautes qui partagent de moins en moins. Si votre vidéo se retrouve prise en sandwich entre deux autres vidéos professionnelles, vous aurez peut-être moins envie de partager la vôtre. L'une des plus grandes qualités de Snapchat, c'est que ses utilisateurs –ou leurs snaps– n'ont pas besoin d'être parfaits. Même lorsque DJ Khaled, la plus grande star de Snapchat, poste des stories, on peut voir que ses vidéos ont été filmées avec l'appli elle-même. Mais si ces outils permettent de créer des images plus lisses sur Snapchat, on peut imaginer que des problèmes similaires à ceux de Facebook apparaissent.

«Memories» sort aujourd'hui en Californie, et sera disponible dans le monde entier au cours du mois.