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韓國流行音樂狂粉編造的謊言讓大眾相信兩名「中國女同億萬富翁」結婚

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韓國流行音樂狂粉編造的謊言讓大眾相信兩名「中國女同億萬富翁」結婚

「那則宇宙少女女同億萬富翁假新聞的推特文章拯救了2017年。」

By Kassy Cho

Headshot of Kassy Cho

Kassy Cho

BuzzFeed News Reporter

Posted on May 15, 2017, at 5:54 a.m. ET

一則有關兩名中國女同億萬富翁結婚、成為世上最富有伴侶的推特文章在網路上瘋傳。

[BREAKING] Lesbian Chinese Billionaires, Meng Mei Qi and Wu Xuan Yi, marry. Making them the richest couple alive.
abby d-3 @merrymeiqi

[BREAKING] Lesbian Chinese Billionaires, Meng Mei Qi and Wu Xuan Yi, marry. Making them the richest couple alive.

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【重大消息】中國女同億萬富翁孟美岐和吳宣儀結婚，成為世上最富有的伴侶。

孟美岐與吳宣儀结婚的消息被成千上萬人分享，甚至包括了前迪士尼頻道明星 Debby Ryan。

Twitter: @DebbyRyan

網友感到震驚。

中國真的做了那件事
Twitter: @alocalteen

中國真的做了那件事

川普知道的話，頭會爆炸
Twitter: @SpellmanNaomi

川普知道的話，頭會爆炸

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不好意思，立馬給我有關這故事的書
Twitter: @chel_c_cam

不好意思，立馬給我有關這故事的書

事實上，孟美岐與吳宣儀並不是一對伴侶，也不是億萬富翁，而是南韓與中國聯手「打造」的團體「宇宙少女」（WJSN）其中兩名團員。

Instagram
View this photo on Instagram
Instagram: @wjsn_cosmic

這張孟美岐與吳宣儀的照片於四月底在北京國際電影節上拍的，由WJSN團員宣儀發佈在他的微博上。

weibo.com

韓國流行音樂的粉絲虛構了這件事，其實只是想表達對偶像的癡迷。

WJSN歷史上重要的一天美岐和宣儀的網路騙局
Twitter: @misswujuniverse

WJSN歷史上重要的一天

美岐和宣儀的網路騙局

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這則推特文章的幕後始作俑者是少女Abby Fry，她告訴BuzzFeed News是他編造了這場惡作劇，因為他認為ujungs（WJSN的粉絲團）會覺得好笑，但沒想到會鬧這麼大。

Fry說：「我看他們穿的服裝就像在婚禮上一樣，而且看起來又很高貴。」他說他以為網友會先查證是否為事實，並補充道：「而整件事情就如我們所想的那樣發生了！」
Twitter: @merrymeiqi

Fry說：「我看他們穿的服裝就像在婚禮上一樣，而且看起來又很高貴。」

他說他以為網友會先查證是否為事實，並補充道：「而整件事情就如我們所想的那樣發生了！」

狂粉顯然覺得這玩笑很有趣。

Wjsn：美岐和宣儀是中國女同志億萬富翁程瀟：我想我們全都是中國女同億萬富翁
Twitter: @misswujuniverse

Wjsn：美岐和宣儀是中國女同志億萬富翁

程瀟：我想我們全都是中國女同億萬富翁

並繼續發表他們一流的煽動言論。

消息來源
Twitter: @floweryflesh

消息來源

你無法找到任何消息來源，因為你不是用中文搜尋
Twitter: @rapkays

你無法找到任何消息來源，因為你不是用中文搜尋

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他們甚至分享了這對「幸福伴侶」的照片。

他們竟然還在中國的新聞網頁上刊了MV，太誇張啦！是啊！很顯然地他們真的結婚了
Twitter: @floweryflesh

他們竟然還在中國的新聞網頁上刊了MV，太誇張啦！

是啊！很顯然地他們真的結婚了

good night i love the richest couple alive 🌙💸
α β @greyjinsook

good night i love the richest couple alive 🌙💸

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晚安，我愛世上最富有的情侶

劇情甚至擴大渲染成虛構的謀殺情節。

mei qi murdered her husband, married a girl,and became the richest gay couple alive she really did that
zee 🍒💋 @uzzucam

mei qi murdered her husband, married a girl,and became the richest gay couple alive she really did that

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美岐謀殺了她老公，並與一名女孩結婚，成為世上最富有的同志伴侶。她真的做了那件事

另外，他們過去還有段~歷史~。

咳咳～這對中國億萬富翁女同志以前曾一起上學....真有趣
Twitter: @greyjinsook

咳咳～這對中國億萬富翁女同志以前曾一起上學....真有趣

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他們也不忘推銷專輯。

億萬富翁孟美岐和吳宣儀希望大家購買宇宙少女專輯。如果你們支持他們的婚姻，請以行動表示 。
Twitter: @rootsmihyun

億萬富翁孟美岐和吳宣儀希望大家購買宇宙少女專輯。如果你們支持他們的婚姻，請以行動表示 。

民眾讚揚狂粉促成這場大騙局。

這對中國女同志億萬富翁持續被轉推，我甚至沒有超愛wjsn，但他們的狂粉創造最好的效果，而且還成功了！
Twitter: @nyakutagawa

這對中國女同志億萬富翁持續被轉推，我甚至沒有超愛wjsn，但他們的狂粉創造最好的效果，而且還成功了！

但不久之後就發現這是場惡作劇。

整個中國女同志億萬富翁事件太好笑了
Twitter: @ohmomona

整個中國女同志億萬富翁事件太好笑了

並開始流傳了這段話。

那則女同億萬富翁推特文章是虛構的，他們是韓國流行音樂團體「宇宙少女」的成員
Twitter: @prismwaves

那則女同億萬富翁推特文章是虛構的，他們是韓國流行音樂團體「宇宙少女」的成員

這讓有些人感到失望。

中國女同億萬富翁的故事只是個玩笑？！失望
Twitter: @currypuffs

中國女同億萬富翁的故事只是個玩笑？！失望

然而，Ujungs認為這玩笑拯救了2017年。

那則宇宙少女女同億萬富翁假新聞的推特文章拯救了2017年。笑死了！
Twitter: @Suendenfall

那則宇宙少女女同億萬富翁假新聞的推特文章拯救了2017年。笑死了！

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