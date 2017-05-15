韓國流行音樂狂粉編造的謊言讓大眾相信兩名「中國女同億萬富翁」結婚
「那則宇宙少女女同億萬富翁假新聞的推特文章拯救了2017年。」
一則有關兩名中國女同億萬富翁結婚、成為世上最富有伴侶的推特文章在網路上瘋傳。
孟美岐與吳宣儀结婚的消息被成千上萬人分享，甚至包括了前迪士尼頻道明星 Debby Ryan。
網友感到震驚。
ADVERTISEMENT
事實上，孟美岐與吳宣儀並不是一對伴侶，也不是億萬富翁，而是南韓與中國聯手「打造」的團體「宇宙少女」（WJSN）其中兩名團員。
這張孟美岐與吳宣儀的照片於四月底在北京國際電影節上拍的，由WJSN團員宣儀發佈在他的微博上。
韓國流行音樂的粉絲虛構了這件事，其實只是想表達對偶像的癡迷。
ADVERTISEMENT
這則推特文章的幕後始作俑者是少女Abby Fry，她告訴BuzzFeed News是他編造了這場惡作劇，因為他認為ujungs（WJSN的粉絲團）會覺得好笑，但沒想到會鬧這麼大。
狂粉顯然覺得這玩笑很有趣。
並繼續發表他們一流的煽動言論。
ADVERTISEMENT
他們甚至分享了這對「幸福伴侶」的照片。
劇情甚至擴大渲染成虛構的謀殺情節。
另外，他們過去還有段~歷史~。
ADVERTISEMENT
他們也不忘推銷專輯。
民眾讚揚狂粉促成這場大騙局。
但不久之後就發現這是場惡作劇。
並開始流傳了這段話。
這讓有些人感到失望。
然而，Ujungs認為這玩笑拯救了2017年。
-
Kassy Cho is a reporter for BuzzFeed News and is based in London.
Contact Kassy Cho at kassy.cho@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.